Los Emmy más feministas

"El cuento de la criada" no era el cuento de la lechera. La serie de la plataforma digital Hulu fue la gran triunfadora de la categoría de drama televisivo en la edición de este año de los premios Emmy, entregados en la madrugada de este lunes en Los Ángeles, al alzarse con ocho estatuillas, desbancando a producciones como "Westworld", de HBO, o "Stranger Things" y "The Crown", ambas de Netflix. Un triunfo además que supuso el colofón a la edición de los premios Emmy más feminista, con la victoria de producciones encabezadas por mujeres y el reconocimiento al arrojo de tres grandes actrices convertidas en productoras: Elisabeth Moss, Nicole Kidman y Julia Louis-Dreyfus, premiadas todas ellas por partida doble, como intérpretes e impulsoras de sus respectivas series.

Ambientada en una Norteamérica distópica, "El cuento de la criada" muestra una sociedad dominada por un régimen dictatorial de carácter teocrático en el que las mujeres son ciudadanos de segunda. Galardonada como mejor serie de drama, la ficción de Hulu recibió además premios para las actrices Elisabeth Moss, Ann Dowd y Alexis Bledel.

En la categoría de comedia, la gran triunfadora fue "Veep", producida y protagonizada por una Julia Louis-Dreyfus que acumula ya ocho premios "Emmy" por sus interpretaciones: uno por "Seinfeld", otro por "Las aventuras de Christine" y los seis consecutivos que ha encadenado por su interpretación de la presidenta Selina Meyer.

Otra sátira presidencial, la que realizó Alec Baldwin de Donald Trump, también fue merecedora de una estatuilla, en este caso como actor invitado de una serie cómica por su intervención en "Saturday Night Live". El veterano programa fue otro de los triunfadores de la noche al cosechar nueve estatuillas, entre ellas el de mejor programa de sketches.

Curiosamente, los Emmy premiaron la revisión de otro presidente, Winston Churchill, encarnado de forma brillante por John Lithgow en el drama histórico "The Crown". La serie, sin embargo, fue una de las grandes derrotadas de esta edición de los premios.

Además de "El cuento de la criada", "Veep" y "Saturday Night Live", la otra triunfadora de la noche fue "Big Little Lies". Encuadrada en la categoría de miniserie, la producción de HBO que profundiza en dramas como la violencia machista o el acoso escolar sometió a la tercera temporada de "Fargo" y a "The Night Of" para obtener ocho galardones, entre ellos los de mejor miniserie y mejor actriz, para una Nicole Kidman que regaló uno de los momentos de la noche con un discurso necesario: "Hemos demostrado que hay luz más allá del abuso doméstico. Es algo complicado y malicioso. Existe mucho más de lo que pensamos. Está lleno de vergüenza y secretismo. Y el hecho de que me reconozcáis con este premio hace que esa luz brille aún más".