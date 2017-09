La Fashion Week de Madrid aplaude a una modelo de 72 años que desfiló con moda gallega

Fue Miss España en el año 1965; Pertegaz la incluyó entre sus musas-maniquíes y, recientemente, Desigual, la fichó para bailar en un clip promocional de la marca. Es Alicia Borrás, una modelo menorquina de 72 años de edad que, se convirtió en una de las estrellas del desfile del diseñador gallego Roberto Verino.

Su glamour acompañó la puesta en escena en la pasarela, destacando especialmente con un vestido rojo anudado a la cintura y el abrigo negro de brillos del cierre del desfile. En declaraciones de Verino a FARO antes del inicio de su asalto a la Fashion Week madrileña, el diseñador de Verín (Ourense) apuntaba: "Entiendo que la edad es un tema controvertido. No puedo aceptar que la edad sea la que uno tiene físicamente. Hay personas con muchos años que son muy jóvenes y personas muy jóvenes que son mayores". Asimismo, también recordaba que, en el pasado, su firma se había caracterizado por emplear modelos de tallas grandes y de bastante más edad que la media de las pasarelas.

Verino presentó su actual colección de otoño-invierno -la mayoría de las marcas mostrarán su apuesta para la próxima primavera- que ya se puede comprar en sus tiendas físicas o en su web. Precisamente, su desfile pudo ser seguido desde la página en directo. Al igual que en su anterior propuesta en la pasarela madrileña, apuesta por el concepto de desfile "see now, buy now" (ve ahora, compra ahora) con el fin de que el impacto en la Fashion Week no se disipe en los próximos meses hasta la llegada de la próxima primavera.