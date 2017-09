A la venta 300 entradas adicionales para el concierto de Maluma en Santiago

Maluma está a punto de colgar el cartel de "sold out" para su actuación el próximo 15 de septiembre en el Multiusos Fontes do Sar. Debido a la expectación y gran demanda que ha generado la actuación del ídolo de la música urbana, la organización ha decidido incrementar el número de entradas y añade 300 adicionales, en las que se incluye un nuevo cupo de 50 f ront of stage.

Respecto a esta última ampliación, aquellas personas que ya hayan comprado su entrada de pista, tienen la posibilidad de acceder a esta sección, para ello, será necesario anular la operación y hacer una nueva compra eligiendo la ubicación front of stage. Esta modificación podrá tramitarse directamente o bien en los puntos de venta física de Ataquilla o bien por teléfono en el número 902 504 500.

Además, Los fans tendrán la oportunidad de conocer a su ídolo antes del concierto gracias al sorteo de un pase Meet&Greet con el artista.