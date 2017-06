Cineastas del futuro se estrenan hoy con una gala especial en Vigo

Making of de "No te montes pelis" . // Escuela de Imagen y Sonido de Vigo

Son los cineastas del futuro que piden paso ya en el presente. Quizás se conviertan, de aquí a unos años, en los nuevos Óliver Laxe, Lois Patiño, Andrea Zapata o Diana Toucedo, referentes del nuevo cine que se acomete en Galicia y que triunfa en festivales como el de Cannes, Cans o Playdoc. De momento, abrazan el sueño de acabar curso o especialidad en la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo (EISV) que hoy tiene su gran gala de presentación de proyectos en los Multicines Norte, a partir de las 17.30 horas y con invitación.

A pesar de su corta experiencia, ya conocen los sinsabores de que un proyecto se tambalee pero todos albergan el sueño de dedicarse a su pasión. "Desde pequeño -rememora Diego Markwlader, director del corto Zugwan, y alumno de segundo y último curso- me atrajo este mundo. Me atraía poder plasmar las ideas de la cabeza y el audiovisual es el medio que parece donde se pueden plasmar con más fuerza". Para Joaquín Méndez, de Cuando me recuerdes, "es la primera experiencia de verdad como cineasta. Han sido meses de preproducción y postproducción".

Markwlader reconoce que ver el corto en la gran pantalla de los Multicines Norte será una recompensa y una prueba. "Es el sueño de muchos pero también se podrá ver la reacción individual del público que es la reacción más sincera".

En su caso, su equipo, ha trabajado en un proyecto cuyo título es una palabra en alemán que explica una situación en el ajedrez que se da cuando "la mejor jugada posiblemente sea no mover". Traducido a la vida, "hay que pensar las cosas antes de actuar pero, a veces, lo piensas demasiado y pierdes esa posibilidad", resume Markwlader.

Estos jóvenes estudiantes como es el caso de Gabriel Varela, productor de No te montes pelis, corto dirigido por Diego Santaclara, tienen en su mente optar a ver sus trabajos en festivales como el de Cans. Atrás quedan meses de trabajo con algunos sinsabores. "Teníamos cerrado el rodaje para los días 24, 25 y 26 de abril en varios lugares y poco antes de la grabación nos llamaron de uno de ellos para decirnos que no podíamos rodar allí. Todo el equipo se vino abajo porque la historia necesitaba un lugar con vistas a la playa que ya no pudimos tener. Tuvimos que adaptar el guión y finalmente grabamos en el Hotel Axis, el Pazo Torres de Agrelo y el Agua de Mar en Vigo. Este es un trabajo complejo que requiere una responsabilidad muy grande".

También lo ha sido para Clara Seco, directora del documental Cinzas, de segundo curso. Su equipo dedicó la pieza a tratar los incendios en Pontevedra. Como lección, aprendieron el tabú social sobre este tema con miedo en la gente a hablar del asunto.