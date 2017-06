El Gaiás saluda al verano con 50 actividades de música y arte

Uno de los focos de programación cultural del verano en Galicia será, nuevamente, la Cidade da Cultura. Desde la Consellería de Cultura, han elegido el Gaiás como epicentro de medio centenar de actividades de música, arte, medioambiente, para el ocio infantil y familiar así como de astronomía. La apertura será con el hip hop del dúo compostelano Malandrómeda Su actuación está marcada en el calendario para el 6 de julio. Con ella, se inaugurará la programación "Verán no Gaiás".

Y, precisamente, con música se presentó ayer el evento, aunque no con el dúo de sarcásticas canciones de hip hop en gallego, sino con los sonidos más noise del rock, de la mano de Triángulo de Amor Bizarro. Serán los encargados de cerrar la séptima edición del ciclo de conciertos al aire libre "Atardecer no Gaiás". Desde Cultura confían en que más de 50.000 personas acudan a las actividades.Prosiguiendo con el de "Atardecer no Gaiás", otras bandas que actuarán -jueves, viernes y sábados hasta el 26 de agosto- serán Manel, C. Tangana, Hidrogenesse, Familia Caamagno, Terbutalina o Boyanka Kostova. La música también será la protagonista el 9 de julio con el II Festival de Bandas Infantís e Xuvenís de Galicia. Además, a finales de ese mismo mes, en la jornada del 29, tendrá lugar la Final de la Liga Galega de Bandas de Gaitas.

Mención especial como plato preparatorio, hay que aportar el directo que Siniestro Total ofrecerá el 17 de junio, este sábado. El sonido de la mítica banda gallega resonará en la plaza central de la Cidade da Cultura a partir de las 21.00 horas hilvanando temas de su último álbum El mundo da vueltas con canciones de su repertorio más 'clásico'.

En el plano de las artes plásticas, del 27 al 31 de agosto, habrá una nueva edición del "Encontro de Artistas Novos", durante la cual Fredy Solano realizará una intervención "A través dun horizonte sen corpo". Como novedad, "Unha noite no bosque", una acampada para niños en el Bosque de Galicia.