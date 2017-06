Dos ancianos, abandonados desde hace seis meses en un hospital canario

Trabajadores del Servicio de Urgencias del hospital Insular de Gran Canaria denunciaron ayer la situación en la que viven desde hace más de seis meses dos ancianos de 78 y 71 años. Abandonados desde hace medio año, estos dos hombres viven en una sala destinada a pacientes psiquiátricos y a personas de avanzada edad que están pendientes de cama en algún centro.

Los trabajadores del centro denuncian que "desde que sus familiares los ingresaron en Urgencias, ya no quisieron llevárselos a casa, se trata de un caso de distocia social". Además, la sala en la que se encuentran, que consta de doce camas atendidas por un enfermero y un auxiliar, está cerrada con llave "por la seguridad de los pacientes psiquiátricos y del resto de usuarios". "Desde que ingresaron no han podido salir de esas cuatro paredes, y en muchas ocasiones no pueden descansar por los gritos de los pacientes psiquiátricos", sostienen.