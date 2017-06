Fredi Leis: "Por respeto al público, me gusta tener el tema bien pensado antes de publicarlo"

Han pasado cuatro años desde que Fredi Leis abrió un perfil en la plataforma SoundCloud para compartir sus temas, que no tardaron en hacerse virales. En 2015, estas canciones pasaron al formato físico en "Días grandes", EP con seis temas editado por el sello Sin Anestesia, de la compañía RLM. Ahora, el artista compostelano ultima el que será su segundo trabajo discográfico, del que adelantará un par de temas en el concierto que ofrecerá hoy en la sala viguesa La Fábrica de Chocolate (22.00 horas) acompañado, como siempre, de su inseparable piano.

- ¿Qué puede adelantar sobre su segundo disco?

-Los temas ya están compuestos y ahora mismo estamos ultimando los detalles para poder sacar el disco pronto. El primero fue como una carta de presentación; este creo que me va a identificar un poco más y que va a representar muy bien el momento en el que estoy. "Días grandes" es bastante íntimo y el nuevo tiene canciones muy vivas, incluso bailables. Confío mucho en sus canciones.

- ¿A qué le canta en este nuevo disco?

-Canto a lo que se suele cantar: al amor y al desamor, a este tipo de sensaciones que nos tocan a todos, aunque creo que en este disco los trato desde puntos de vista distintos. En "Días grandes" hablo mucho de amor y el desamor desde el punto de vista de sufrirlo mucho, mientras que este tiene temas desgarradores, sí, pero también los hay más desenfadados, que relativizan el problema en el sentido de que cuando se acaba una relación se acaba y no puedes hacer nada para evitarlo.

- ¿A qué se debe este cambio de perspectiva?

-Supongo que a medida que pasan los años vamos evolucionando y vamos aprendiendo a afrontar los problemas de una manera diferente.

- Hace cuatro años decidió compartir sus composiciones en una plataforma online aquí sigue y poco después sacó su primer EP. ¿Está donde soñaba?

-La verdad es que estoy muy contento y muy agradecido a las redes sociales, porque gracias a ellas estoy aquí, tocando. El hecho de tocar el directo, de interactuar con el público es mágico. Subirte a un escenario y ver que la gente que está en frente de ti está cantando tu canción es irrepetible. Creo que la música es una de las pocas cosas en la vida que pueden conseguir que un grupo de gente esté disfrutando de lo mismo durante lo que dura un concierto.

- ¿La música es una carrera de fondo?

--Por respeto a las propias canciones y al público, me gusta tener las canciones bien pensadas para presentárselas de la mejor manera posible. Las prisas en la música no son buenas, por lo menos para mí. Me gusta tener las cosas bien pensadas y organizadas porque cuando das el paso de publicar algo tienes que saber que eso es para siempre.