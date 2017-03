La empresa viguesa Visual MS, mejor sitio para trabajar de España

La institución estadounidense Great Place To Work, que desde 1984 elabora cada año la lista "Best Workplaces" con las mejores empresas para trabajar del mundo, acaba de hacer público el ránking de España. El Grupo Visual MS (Visual Trans, Velneo, Venzo CRM), ubicado en O Porriño, ha sido premiado como mejor empresa de la categoría de 50-99 empleados, y de ahora en adelante puede presumir del sello Best Workplace 2017 que sólo ostentan las mejores empresas para trabajar de toda España.

Visual MS es un grupo tecnológico enfocado en software empresarial, pero no está en Silicon Valley sino en Galicia, y las personas que trabajan aquí tienen un ecosistema de ventajas muy distinto de lo habitual.

Las personas son el eje fundamental, y entre sus últimas innovaciones, ofrecen la posibilidad de trabajar con coaches para el desarrollo personal, o poder hacer retiros de tres días en lugares aislados para trabajar este crecimiento personal en equipo.

En el plano de la conciliación familiar ofrece horario flexible, viernes tarde libres, jornada continua de 35 horas semanales en verano, posibilidad de vacaciones extra, festivos locales de libre disposición y la posibilidad de teletrabajo. De hecho hay personas que están todo el año trabajando desde distintas ciudades de España.

Además, en Visual MS existe feedback 360° con compañeros y coordinadores, entrevistas de seguimiento, plan de carrera con posibilidad de promoción y cambios de proyecto, formación en diseño, información empresarial transparente y nómina a la carta (cheques gourmet, cheque guardería, seguro médico, móvil, ADSL en casa?).

Los premios se entregaron anoche durante una gala celebrada en Madrid.