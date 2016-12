Lotería de Navidad 2016 | Un pellizco para celebrar el 50 aniversario de un bar y otro para olvidar la toxina del mejillón

Los vecinos de O Salnés y Ullán se quedaron ayer con la miel en los labios. Parecía que iba a ser un gran día, pues solo quince minutos después de que comenzara el sorteo de la Lotería de Navidad, aún en la segunda tabla, cayó el primer pellizco, en Valga, y una hora después la diosa Fortuna le sonreía a Cambados. La lluvia de millones que todos los arousanos deseaban se quedó en esos premios de consolación y las pedreas de rigor, la más destacada con 198.000 euros en la cooperativa de bateeiros Amegrove.

No fue una millonada, pero por la tarde se registraron importantes colas en administraciones de Vilagarcía, Cambados, O Grove y otros municipios. Los arousanos querían cobrar, por poco que fuera, para afrontar esta recta final de mes y, sobre todo, preparar las comidas navideñas y el reparto de juguetes.

La jornada empezó bien. Lo hizo en el bar Potel, de Valga, que celebró por todo lo alto las bodas de oro que cumplió el pasado mes de septiembre. Este establecimiento situado al lado de la carretera Nacional 550, había entregado un décimo del número 59444, un cuarto premio. Se trataba, por tanto, de 20.000 euros al décimo, que no estaban nada mal para comenzar la mañana.

Carmen Potel, la propietaria del establecimiento, se mostraba radiante, "porque es una muy buena forma de celebrar nuestro aniversario", y señalaba que fue un número que ella mismo seleccionó al azar, que extrajo de la máquina expendedora y que tuvo durante un tiempo expuesto en la cristalera del puesto de expedición de loterías.

"Se lo pudo haber llevado cualquiera", explicaba a primera hora de la mañana, mientras celebraba el "acontecimiento" con los clientes más madrugadores, brindaba y recordaba que hace cincuenta años sus padres empezaron en el negocio de la hostelería y las quinielas "pegando los sellos de papel que se usaban en las apuestas de entonces y enviando los resguardos en autobús".

Ahora "todo es mucho más moderno", por eso pudo saber de forma inmediata que había vendido ese décimo y que, con él, había dado 20.000 euros a alguien. Es el premio más grande que repartió en los sorteos de Lotería, pero con La Primitiva y otras apuestas ya entregó otros, parece que el mayor de 45.000 euros. "No cabe duda de que esto es una alegría para todos; la pena es que mi madre ya no puede verlo y mi padre no se da cuenta de lo sucedido porque está enfermo", concluía Carmen Potel.

Curiosamente, a muchos kilómetros de allí, en O Grove, los bateeiros se olvidaban de los sinsabores de las biotoxinas con un número menos que el Potel, el 59443, al que está abonada la sociedad cooperativa de mejilloneros Amegrove y que salió premiado con 120 euros por décimo, es decir, los 198.000 euros antes aludidos.

Muchas participaciones

El sábado reabrieron en la zona tres polígonos bateeiros que permanecían cerrados por toxinas lipofílicas y fue posible retomar con fuerza la campaña de Navidad. La satisfacción era importante por este motivo, pero ayer alcanzó su punto álgido con ese número que jugaba Amegrove. "No es que 120 euros por décimo sea mucho, pero 198.000 euros es un buen pellizco que además está muy repartido dentro y fuera de nuestro pueblo, ya que vendimos el número entero y se hicieron muchas participaciones", explica Francisco Padín, presidente de la cooperativa.

Mientras cruzaba el Ullán y buena parte de O Salnés, la alegría también se detenía en Castrelo (Cambados), y más concretamente en el hostal O Noso Bar, que además de ejercer la hostelería desde hace 43 años tiene un terminal de Loterías. De ahí salió, por máquina, un décimo del 22259, uno de los quintos premios (6.000 euros).

"No sé quién es el afortunado porque viene mucha gente, y recibimos muchas excursiones, pero no cabe duda de que sea quién sea el agraciado vamos a hacer fiesta", explicaba el propietario, José Antonio Brea. Al tiempo que brindaba con sus clientes acertaba a explicar que en su negocio ya repartieron premios importantes con anterioridad, "por ejemplo los 24 millones de las antiguas pesetas que entregamos en el año 2001 con La Quiniela, o los 30.000 euros que dimos en una ocasión con la Hípica".