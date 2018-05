"En septiembre pescaré en Islandia, la meca del salmón"

Después de la experiencia de ayer, José Maquieira aún tiene una atractiva campaña de pesca por delante. Durante dos décadas acudió con su padre a Irlanda para pescar salmones, pero en esta ocasión apuesta por un destino aún más lejano, Islandia, considerada por este aficionado como "la meca del salmón".

Subraya que practicar su afición en Irlanda "es parecido a hacerlo en Galicia por los paisajes y los ríos, pero allí hay muchos más salmones", pero ahora se enfrenta a una "aventura maravillosa" en la enorme isla próxima al Círculo Polar Ártico, a donde acudirá en septiembre acompañado de su hermano y dos amigos de Vigo y donde se espera "mucho frío" pese a que no viajan en invierno.

Además de la climatología, también cambia mucho la gestión de los ríos. Explica que allí se trata de una gestión privada, en la que una empresa te vende un puesto en el río", como también ocurre en Irlanda. Eso sí, "sale caro" adquirir una de esas cañas, a lo que hay que añadir el viaje y la estancia, pero "merece la pena", concluye Maquieira.

La campaña del salmón en el coto de Monte Porreiro termina el 31 de julio y los aficionados que habían acudido hasta ahora al Lérez admitían que "este año está siendo flojo, y no solo aquí, sino también en zonas como Asturias o León", como ayer confirmaba Maquieira.

El coto tiene una longitud de unos tres kilómetros inmersos en un bello paisaje que forma parte de las Sendas do Lérez. Los pozos de Bora y de Sadornil son los favoritos por los pescadores, tanto porque es donde más se dejan ver los salmones como donde salen más capturas. También tiene buena fama entre los aficionados el pozo de Rodabouxo, en la Presa do Manco, donde antiguamente se encontraba el Muiño do Manco, que debe su nombre al hombre que se encargaba de su funcionamiento. La última presa del coto es la del Mercantil, enfrente a Mourente.

El coto ya fue más largo y llegaba hasta después de la desembocadura del río Couso; actualmente mente desde ese punto hasta el puente de Monte Porreiro se encuentra vedado de pesca. El cupo de salmón es de uno diario por pescador, pero de diez para toda la campaña en el río Lérez. El tamaño mínimo autorizado es de 40 centímetros.

Los aficionados también pueden pescar truchas y reos. En el caso de la trucha, las cuotas de capturas por persona varían en función de su tamaño, desde ocho hasta diez ejemplares de entre 25 y 19 centímetros. Para el reo, las cantidades son de dos a cinco ejemplares de 25 o 35 centímetros mínimo.