Fin de sem ana de deporte con el Maratón de Fátima y teatro por las Letras Galegas

Poio mezclará hoy el deporte y la cultura con dos actividades que monopolizarán la agenda del munipio. Hoy a partir de las 17 horas comienzan en Campelo las diferentes pruebas del Maratón de Fátima. Y a las 21 horas, el Centro Cultural Xaime Illa de Raxó marca el inicio de la semana de las Letras Galegas con la representación de la obra "Señora que pasea pola rúa con dous cans preciosos", de María Victoria Moreno, por la Compañía Matrioshka y dentro del programa que establece la Diputación de Pontevedra.

En Campelo la actividad comenzará a las 17 horas con una andaina popular. A las 18 horas se iniciará la carrera infantil y a las 18.45, la de adultos. Por ello, la Policía Local de Poio llevará a cabo un operativo especial para garantizar la seguridad en el Maratón de Fátima, que discurre por Campelo y Lourido. Por ello, este sábado se cerrarán al tráfico las vías por donde discurre la prueba a partir de las 17.30 horas y hasta las 20.30 aproximadamente.

El recorrido afectará a las siguientes calles: salida en la Praza da Granxa, con un recorrido de 6,4 kilómetros a través de Travesía da Cachada, Mouchos, Beiramar, O Eirado, Padre Aveñino, y retorno en la Caseta das Mariscadoras por Bando do río, Camiño da Costa de Campelo, As Anovadas, Fernanda y Pedro Soto. Tras el paso por meta, la otra vuelta será por Camiño da cachada, Monte do Cura, Beiramar, Cruceiro, Senda Area da Porta Banda do Río, Regueiriño, Pedro Soto y fin de nuevo en la Granxa.