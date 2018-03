Búa cree que la decisión de no pedir ayudas para el polígono es "política"

La concejala de Sanxenxo Independientes, Vannesa Rodríguez Búa, rechaza los argumentos del alcalde Telmo Martín sobre la petición de ayudas para el parque empresarial de Nantes, cuando señala que no se pueden solicitar por no ser el Concello propietario de los terrenos.

Según Rodríguez Búa, la Consellería de Economía no incluye en ningún punto de sus bases para la convocatoria de ayudas para la habilitación y mejora de infraestructuras de los parques empresariales de la Comunidad autónoma de Galicia el hecho de que tengan que ser de titularidad municipal, por lo que esta concejala no adscrita sostiene que la única razón por la que el Concello ha decidido no tramitar esta subvención es política.

Para Búa es obvio que el contenido de las bases no hace una exclusión expresa en función del sistema de actuación que ha permitido el desarrollo de esta área industrial; "de hacerlo no sería necesario elaborar un informe jurídico específico para determinar la conveniencia o no de iniciar la tramitación".

Por ello, y al margen del contenido específico de un informe solicitado por el gobierno local a un técnico municipal, Vanessa Rodríguez considera que la decisión más responsable "sería solicitar la subvención porque haciéndolo, Sanxenxo no tiene nada que perder y, por el contrario, tendría mucho que ganar".

La edil de Sanxenxo Independientes recuerda que "Marcos Guisasola reconoció en el pleno del pasado mes de enero, en el que yo presenté la moción solicitando que se solicitase esta ayuda, que había recibido por escrito información al respecto remitida desde la propia Consellería, en la que no constaba dato alguno referente a la titularidad del suelo".

La edil cree que el hecho de que haya sido ella la que sugirió, a través de una moción, la conveniencia de tramitar la subvención es una de las razones que lleva al gobierno de Telmo Martín a descartar esta vía.