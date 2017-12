El coronel Jorge González se pone al frente de la Guardia Civil de Pontevedra

El nuevo coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, Jorge González Veiga, se estrenó esta mañana en el cargo presentado las 14 nuevas motocicletas de la dotación de Tráfico en la provincia.

El nuevo jefe de la Comandancia, que sustituye a Miguel Estévez, es natural de Outeiro de Rei, Lugo. Llega procedente de la Consejería de Interior de la embajada de España de Chile y previamente desarrolló su carrera en las comandancias de A Coruña y Gijón, entre otras.

"Estoy encantado de hacerme cargo de una Comandancia en una provincia que siempre me ha gustado, a la que he venido muchas veces con mi familia de vacaciones y que ahora será nuestro lugar de trabajo, de ocio y de vida", manifestó el coronel.

"Me he encontrado con una Comandancia maravillosa; el reto es muy grande para mí, porque aunque llevo solo dos días aquí ya he podido comprobar que la estadística delincuencial que siempre nos preocupa ha ido reduciéndose paulatinamente, por lo que aunque es muy difícil superar esa línea de tanta efectividad, intentaremos por lo menos mantenerla y si es posible incrementarla", añadió.

González Veiga explicó sobre dicha estadística que "los datos son muy buenos, por lo que felicito a mi antecesor el coronel Estévez y por supuesto al teniente coronel que ha estado desde el mes de agosto y con muy pocos efectivos en la jefatura y que me deja una unidad, como solemos decir los militares, en perfecto estado de revista".

Nuevas motos

En cuanto a los nuevos vehículos presentados este jueves, forman parte del total de 80 que se han distribuido en toda la comunidad autónoma para dotar de mayor seguridad la conducción en las carreteras. Todas ellas ya están dispuestas para su uso, coincidiendo con el comienzo de la campaña especial de Navidad, que se prolongará hasta el 7 de enero de 2018.

Las nuevas motos están dotadas de un novedoso diseño institucional con predominio de colores de alta visibilidad, especialmente en color flúor, y con luces led especiales que dan mayor visibilidad a las motocicletas. De este modo se proporciona más seguridad tanto al motorista como al resto de usuarios de las vías, explicó el coronel.

Dentro de las características técnicas, estos vehículos tienen una mayor cilindrada y potencia. Asimismo cuentan con departamentos específicos para el traslado de medios portátiles para la realización de controles de alcohol, droga y velocidad.

Estas 14 motos forman parte de las 300 que el Ministerio de Interior distribuye para toda España y que han supuesto una inversión de más de cinco millones de euros.