Silva ve "caciquismo" en que funcionarios de la Xunta tramiten las ayudas a los incendios en sedes del PP

"Deleznable e inmoral". Estos fueron solo algunos de los adjetivos empleados ayer por la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, tras recibir las quejas de diversos alcaldes y comprobar a través de la prensa, las reuniones que está manteniendo personal de la Xunta con vecinos de distintas localidades para agilizar la tramitación de las ayudas por los incendios en reuniones que se celebran en las sedes del PP. Silva se preguntó "¿Qué escándalo es este?" al tiempo que se preguntó "cómo es posible que se confunda de esa manera la administración con la propia organización".

Silva mostró su "indignación" por ver "como las ayudas públicas se gestionan desde la sede de un partido político" y dijo "no entender" cómo es que "la Fiscalía no investiga esto".

La presidenta de la Diputación instó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo a que "impida estas actuaciones" y "pare esto", que impida que "funcionarios de la Xunta acudan a tramitar ayudas públicas a las sedes del PP". Aseguró que dirige este llamamiento al presidente de la Xunta dado que considera que "o vicepresidente Rueda ya sé que no lo va a hacer, dado que es él el que manda hacer estas cosas y el que manda en el PP de Pontevedra". Insistió en que este tipo de encuentros se deberían realizar en los concellos y advirtió de que el asunto llegará al Parlamento gallego, al Congreso y también a la Unión Europea. Carmela Silva, visiblemente enfadada, concluyó diciendo que este tipo de actuaciones simplemente "se llaman caciquismo".

La intervención de la presidenta de la Diputación tuvo respuesta, precisamente, en boca del vicepresidente de la Xunta Alfonso Rueda quien explicó que la presidenta se refería a una reunión celebrada en la sede del PP de Nigrán en donde ofrecieron a los afectados este "contacto directo" con la Xunta dado que el Concello no le reclamó a la Xunta que realizase ninguna reunión informativa y, por lo tanto, fue el Partido Popular a petición de muchos vecinos que allí, como podría ser cualquier otro partido".

El vicepresidente de la Xunta insistió en que si el Concelo la convocase "no sería necesario hace esta reunión por lo tanto hay que verlo con normalidad". Al tiempo señaló que la Xunta está tramitando sus ayudas y hablando de ellas y que "estaría bien que informasen también de las supuestas ayudas de la Diputación para los incendios, de las que nadie sabe absolutamente nada".