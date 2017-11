El Auditorio de Caldas acoge una jornada para reducir los riesgos de inundaciones

Caldas de Reis acoge hoy a partir de las 9.15 horas la jornada "Aspectos Clave na Reducción do Risco de Inundación do Umia" en el Auditorio Municipal. El objetivo de esta iniciativa es establecer un marco de exposición de ideas y colaboración para proponer puntos a incluir en el "Plan Específico para a Minimización do Risco de Inundación na Área de Risco Potencial Significativo de Inundación do río Umia", un proyecto de Augas de Galicia del que existe un primer borrador.

Para la finalización de este proyecto se entiende "fundamental la colaboración" de las distintas administraciones relacionadas con la gestión directa del agua y también con la ordenación del territorio y Protección Civil, así como de la propia sociedad civil.

En estas jornadas que concluirán por la tarde con un debate entre los asistentes y los ponentes, participará el director xeral de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez así como el alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, la gerencia de Augas de Galicia o el director xeral de Emerxencias e Interior.