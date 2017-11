Foxo do Lobo, la ruta por la leyenda de Cotobade

La ruta do Foxo do Lobo, en Cotobade, se ha convertido en uno de los principales atractivos del municipio y escenario de leyendas que se rememoran en las Xornadas Turísticas, Históricas e Culturais Cuspedriños10, cuya segunda edición llegó hoy domingo a su final con un recorrido por este itinerario del municipio de Cerdedo-Cotobade. Pese a este cierre oficial, la muestra sobre el 40 aniversario del Museo do Pobo Galego aún se puede ver hasta el miércoles en el consistorio de Carballedo.

La ruta contó con la presencia de unos cuarenta participantes que realizaron un recorrido de cinco kilómetros que pasa por Loureiro y el mítico Foxo da Anta. En este punto, los profesores Xosé Manuel González Reboredo y Fuco Sanjiao, de la Fundación Antonio Fraguas, ofrecieron unas completas explicaciones sobre estas trampas para lobos originarias del siglo XII.

Además, los caminantes recibieron una pequeña publicación sobre "O lobo en terras de Cotobade", de Antonio Fraguas, y otra información turística y de interés sobre estos recintos.