Pontón pide en Pontevedra que Galicia "no quede atrás" en un escenario que va a decidir el nuevo marco institucional

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, presentó ayer en Pontevedra la propuesta del Bloque expresada en el documento Bases Democráticas, punto de partida para el debate entre las fuerzas políticas, agentes económicos, sociales y culturales, para "evitar que Galicia perda posicións" y para "dar un paso adiante dende o recoñecemento de Galicia como nación" en un momento en el que augura que se van a producir grandes cambios enel Estado.

En un acto público celebrado en el Teatro Principal, la portavoz del BNG manifestó que Galicia "non pode quedar atrás nun escenario que vai decidir un novo marco institucional". Para la portavoz del BNG "precisamos un novo estatus para nación galega" con el objetivo de alcanzar, entre otros objetivos, otro sistema financiero, una capacidad fiscal justa, un concierto económico que produzca beneficios para Galicia, gestionar las infraestructuras como la AP-9 y los aeropuertos y tener capacidad de decisión sobre el sector energético o la política forestal: "Ter e exercer o autogoberno implicaría ter as ferramentas para mellorar as condicións de vida de todos e todas as galegas e ter esas ferramentas empodera a Galicia", recalcó.

La crisis de Cataluña también tuvo espacio en la intervención de Pontón. Afirmó que la decisión judicial contra los miembros del cesado gobierno catalán "obedece á orden dun fiscal reprobado no Congreso por agochar a corrupción do PP" y que "liquida" la seperación de poderes. Pontón pidió en Pontevedra la puesta en libertad de los encarcelados y advirtió de que "a represión do Estado pode ser aplicada a calquera persona incómoda co poder".

Para el Bloque, el conflicto va ya más allá de un debate a favor o en contra de la independencia de Cataluña, sino que se trata de un "debate en defensa da democracia, de defensa de dereitos e liberdades, porque o camiño de represión que hoxe se aplica contra o independentismo catalán é unha porta aberta que ameaza a calquera persoa, colectivo ou proposta política e social transformadora ou incómoda para o poder."