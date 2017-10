La empresa que gestionará el centro de día se conocerá en los próximos días

La actual prórroga del contrato de la concesión del centro de día finaliza este domingo y el Concello está trabajando para decidir la concesión para los próximos cuatro años. El contrato de la concesión, según el bipartito, "finalizó en 2016 y la anterior concejala, en lugar de convocar un nuevo concurso, decidió hacer un negociado por un año más".

La nueva concejala, Silvia Freire, desde su llegada al gobierno afirma que ha trabajado para convocar un concurso público antes de que finalizara la prórroga. De hecho, se involucró en la redacción del pliego de condiciones del concurso. Era consciente de que iba a llegar con el tiempo muy justo y, pese a las dificultades, está previsto que en una semana o diez días a lo sumo se adjudique la concesión del centro de día por casi 4 años.

Se han presentado al concurso la empresa Clece, la actual concesionaria y la empresa Fesan. Hubo una tercera empresa interesada en el servicio, Aralia, pero no pudo participar en el concurso por no haber cumplido los plazos establecidos en el pliego. Hoy se va a proceder a la apertura de los sobres B, y los técnicos municipales trabajarán para que la próxima semana puedan abrirse los sobres C y así valorar las dos ofertas y elegir a la empresa adjudicataria.