Rocío Viéitez: "Que me expliquen a la cara la derogación de la prisión permanente"

La madre de los niños de Moraña, Rocío Viéitez, escribió ayer un texto en su página de Facebook criticando las palabras del diputado del PNV, Mikel Lagerda, acerca de la prisión permanente revisable (PPR).

Viéitez asegura que Lagerda calificó la PPR como "irresponsable", "inconstitucional" y "desproporcionada". "¿Resulta irresponsable no aplicar la mayor condena a un acto tan deleznable?¿La inconstitucionalidad al final no va para las víctimas? ¿Acaso no fue desproporcionado el delito?", se preguntó la madre de las dos jóvenes.

Rocío Viéitez también lamentó que el político hablase de que la prisión permanente "atenta contra el artículo 10 de la Constitución en lo referente a los derechos humanos". Para la mujer de Moraña, "las víctimas también tienen derecho a dignidad", lo que pasa es que es más fácil olvidarse de ellas porque "no protestan".

"Inhumano y cruel"

Durante su exposición de motivos, la morañesa recuerda que el PNV apeló al artículo 15 de la Constitución, que prohíbe "penas inhumanas y tratos crueles y degradantes". Viéitez se preguntó qué pasaba si "el condenado es inhumano, cruel y degradante".

En relación a la definición que Lagerda dio a la PPR como "innecesaria, inoportuna y mal concebida", la madre de las víctimas aseguró que "depende del delito si es innecesaria", era "inoportuna hasta ahora pero ya existe un caso en el que ya es oportuna" y puede que esté "mal concebida, pero se puede reformar, por lo que no es necesario anularla".

Asimismo, la mujer de Moraña negó que "en la práctica se considere una cadena perpetua", precisamente porque es "prisión, permanente y revisable". "La reinserción es posible y está en las propias manos del recluso obtenerla", recalcó.

Por último, Rocío Viéitez pidió a las 162 políticos que a través de sus votos apoyaron su derogación en el Congreso de los Diputados: "¿Podrían, por favor, decírmelo a la cara y hablarme de irresponsabilidad, desproporcionalidad, dignidad, crueldad, inhumanidad...? Creo que sería lógico que las partes implicadas en la única condena de este tipo tuviésemos alguna explicación de por qué la justicia que pedimos deja de ser aplicada".