El huracán Ophelia pone a Pontevedra en prealerta por riesgo de fuertes vientos

El huracán Ophelia, que se prevé que llegué a la costa gallega en la madrugada del domingo al lunes, mantiene al municipio en situación de prealerta, por lo que desde el Concello se recomienda a la ciudadanía la toma de ciertas precauciones, como la retirada de objetos de los balcones y terrazas que puedan precipitarse.

La concelleira de seguridad ciudadana, Carme da Silva, informó ayer de que los jefes de la Policía Local y Bomberos se reunieron y que tenían previsto ponerse en contacto con la Xunta de Galicia para conocer sus previsiones para "pre alertar" a los servicios por si, finalmente, en la madrugada del domingo el temporal tiene la magnitud que le confieren algunas de las previsiones meteorológicas.

"Recomendamos a la gente que no tenga objetos en las ventas que puedan caer y que tengan precaución porque es un temporal fundamentalmente de vientos fuertes y que si no necesitan andar por la calle no lo hagan", señaló Da Silva.