El PSOE insta a la alcaldesa a "tomar medidas drásticas" para recuperar la Pinga Pinga

El Partido Socialista de Marín insta a la alcaldesa de la villa a "tomar medidas drásticas" y a "no ceder a presiones internas, hacer lo que se debe, no esconderse detrás de miles de excusas", ante la suspensión de la carrera popular "Pinga Pinga". Para los socialistas de Marín el Concello debe exigir el campo de fútbol de Santomé para realizar la prueba.

Luz Santiago, portavoz del grupo socialista en el Concello de Marín, expone que esta formación intentó mediar, primero ante la alcaldesa, María Ramallo, después en la comisión informativa de Deportes, ante el concejal delegado Antonio Traba y también ante el concejal del grupo de gobierno y presidente del Club Santomé José Cidrás. "También preguntamos en el pleno pasado de la corporación y recibimos excusas como respuesta", expone Santiago.

"El concejal responsable de este entuerto, José Cidrás, cuando se habló de esto tanto en la comisión como en el pleno y se le aludió directamente, no dijo nada de nada, no contestó incluso cuando se le sugirió que debía dejar uno de los dos cargos que ostenta, al entrar en claro conflicto", añade.

El PSdeG-PSOE expone que el Concello es organizador de esta carrera, "por lo que debe procurar que se desarrolle de la mejor manera posible, y no puede tener un concejal que por problemas personales chantajee a su grupo municipal".

Explica que se apeló también a la Diputación Provincial para tratar de desbloquear el conflicto y se solicitó equipamiento para organizar la carrera, basándose en el derecho que le da el convenio firmado cuando se remodeló el campo de fútbol. "Así podía excusarse el Concello y quedarse fuera de la organización de la carrera, para evitar los problemas que podría tener la alcaldesa con su concejal y presidente del club de fútbol". Según el PSOE, "parte de la directiva del Santomé no quiere que se realice la carrera por problemas personales con los integrantes del club Pinarium". Lamenta que no se sienten a desbloquear esta situación y aún no hubiese una reunión entre todas las partes.