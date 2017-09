El banco de Os Praceres se pone a punto con la retirada de algas con tractores

La Cofradía de Lourizán comenzó ayer la limpieza del banco marisquero con la ayuda de tractores, unos trabajos que continuarán, previsiblemente, hoy y en próximos días. Son dos vehículos, ya que uno junta el alga y el otro la recoge. La limpieza tiene lugar a la vez que los mariscadores realizan su trabajo habitual.

El único incidente que se registró ayer es que cuando se llevaban efectuadas dos cargas uno de los tractores sufrió una avería, por lo que no fue posible continuar. "Esperamos que hoy ya se puedan retomar los trabajos", asegura Carmen Vázquez Nores, patrona mayor de Lourizán. "Como perdamos la oportunidad de que los tractores entren en el mar estos días, ya no podremos hacerlo", apunta.

El banco marisquero de Os Praceres se encuentra abierto por completo desde hace un mes con la incorporación después de 20 años de la parte interna de la ría a la zona B. Por el momento, las capturas son más bien pocas en esta área, que, según los mariscadores, irá produciendo más a medida que se trabaje más.

"La almeja es de calidad, sino no podría ir a la lonja", considera la patrona mayor. En general, los mariscadores están satisfechos. "Yo no puedo hablar por ellos, pero mientras tengan trabajo a diario y no haya toxina, la gente imagino que estará contenta. En el marisqueo lo que cuenta es el día a día", explica.

En general, los mariscadores están yendo a la zona que menos trabajo les da, ya que la recién abierta todavía tiene el terreno "muy duro". "Un sustrato que no se mueve no produce tanto. Ha sido mucho tiempo pesado y hay que ir poniéndolo a trabajar al cien por cien poco a poco", indica Carmen Vázquez.

"Se hicieron muchas analíticas y muestreos quincenales. Por analíticas que no sea", añade en referencia a los bivalvos que se pueden recoger en esta zona.

La patrona mayor recuerda que la almeja que se encuentra en un terreno sin trabajar "y que no se mueve" puede llegar a morir. "Le puede aparecer agua dulce o cualquier otro contratiempo y si ella no tiene espacio para moverse muere. Hay que removerles ese sustrato para que no esté quieta. No son piedras, si no las alimentas no crecen", informa. Es por ello que los mariscadores, en esta primera etapa están encontrando muchas conchas vacías.

Para realizar este movimiento del terreno, la cofradía ya utilizó tractores, que complementarán el trabajo realizado a mano por los mariscadores.

En este sentido, Carmen Vázquez recuerda que si se les concediese el acceso al banco marisquero desde la autovía que ya reclamaron en múltiples ocasiones podrían utilizar los tractores con mayor frecuencia, lo que ayudaría a que Os Praceres produjese más y mejor cantidad. "Así, el tractor tiene que salir antes de que suba el mar y no podemos permitirnos que se nos estropeen o que se nos queden enterrados, como ya nos pasó en alguna ocasión. Si saliese por la zona de arriba, no contaríamos con esos imprevistos y tendríamos dos horas más para poder limpiar y trabajar el terreno", se lamenta.