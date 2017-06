Causan daños en los "lombos" y alteran la señalización en la carretera de Verducido

La polémica por la instalación de "lombos" en las parroquias del rural, y concretamente en la EP-0001 en Verducido, se recrudece y en este caso algunos opositores a la instalación de estos reductores de velocidad han dado un paso más y han protagonizado una serie de actos vandálicos que tuvieron como objetivo los propios pasos elevados, así como los límites de velocidad establecidos para este vial. Estos actos vandálicos consistieron en pintadas en las que se alteraba el límite de velocidad máximo al que se puede circular en esa zona de 30 kilómetros por hora, para convertirlo con dos simples trazos de pintura en un vial de 80 kilómetros por hora. Además, se llegó incluso a picar en alguno de los lombos ocasionando baches.

Todos estos desperfectos ya han sido corregidos por la Diputación Provincial "de forma inmediata" al "suponer un peligro para la seguridad vial" del resto de usuarios de la calzada. Además, se dio traslado de lo ocurrido a la Jefatura Provincial de Tráfico siguiendo el protocolo habitual en estos casos.

Según informó ayer la Diputación, las primeras pintadas se detectaron ya el pasado viernes. Además de las señales que corregían el límite de velocidad máximo a 30 (había un total de cuatro que fueron alteradas) aparecieron también pintadas alusivas al alcalde de Ponevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; y al vicepresidente de la Diputación y edil pontevedrés, César Mosquera. Los vigilantes del servicio de Mobilidade dieron parte y enseguida se procedió a su corrección.

Una vez corregidos estos primeros daños, en el día de ayer los vigilantes del servicio provincial volvieron a pasar revista a la carretera y detectaron nuevas alteraciones que se habían producido durante el fin de semana. En este caso fueron un total de ocho señales horizontales las que fueron alteradas pintando el número 3 para que pareciese que el límite de velocidad era de 80 kilómetros por hora. En este caso los autores de esos destrozos fueron aún más lejos y también causaron daños estructurales en algún "lombo". Utilizando una piqueta, dejaron varios baches sobre la superficie del paso elevado. De inmediato también se procedió a corregir esta situación por el peligro que representaba.

En la denuncia que han trasladado a la Jefatura Provincial de Tráfico, la Diputación comunica la alteración de la señalización efectuada sin la autorización del ente provincial (titular de la vía) y destacan que la alteración de la señalización de la vía es causa de una sanción "muy grave" según la Lei de Estradas de Galicia. La denuncia ante Tráfico tiene también como objetivo que se dé traslado de estos hechos a la Guardia Civil para que se investigue el hecho con el fin de determinar a la persona o personas responsables de los mismos.

"Quieren seguir corriendo"

El diputado de Mobilidade, Uxío Benítez, manifestó su sorpresa por la reacción contraria ante los redutores de velocidad instalados en la carretera provincial de Verducido. Según indicó, en el resto de la provincia también se están construyendo más redutores de velocidad y pasos de cebra sobreelevados sin producir ningún tipo de contestación, "xa que son os veciños e os concellos os que pediron estes elementos para evitar as carreiras de coches e as velocidades excesivas en zonas nas que hai vivendas e é preciso calmar o tráfico. Está claro que quen fai estas cousas o que quere é seguir correndo co coche", finalizó.