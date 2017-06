La asociación rechaza la protesta de las pitadas

En los últimos días algunos conductores disconformes con los "lombos" instalados en Verducido han hecho oír su enfado tocando el claxon al pasar por cada uno de estos badenes, principalmente en horas nocturnas. Una protesta de la que se desvincula por completo la asociación de vecinos ya que "a quienes tenemos que llevar nuestra protesta es a los responsables públicos que los han hecho, no a nuestros propios vecinos", expuso el portavoz de "Outeiro do Castro". "El objetivo de la asociación es unir a los vecinos, no enfrentarlos", añade Marcos Rey.

Por otra parte, el colectivo vecinal recuerda que había solicitado a la Administración local mejoras en la carretera como pavimentaciones, espejos en cruces de poca visibilidad, arreglo de socavones o arcenes y "todos esos problemas siguen igual, pero lo único que han venido a hacer son lombos", que no era la prioridad para los residentes. Se quejan además de que tanto Concello como Diputación actúen sin escuchar a los residentes ni consultarles antes de realizar este tipo de intervenciones que no satisfacen a la mayoría. "Nunca nos explicaron qué iban a hacer", aseguró el portavoz vecinal, quien reitera que la parroquia pide que se calme el tráfico, si bien los 18 "lombos" levantados en el vial que comunica los núcleos de Verducido son "excesivos".