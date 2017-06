Fernando Cota, del Senado mexicano, se interesa por el modelo de movilidad de Pontevedra y la provincia

Conocer el modelo urbano de Pontevedra y mantener reuniones con el personal técnico municipal encargado de llevar a cabo la transformación a fin de saber de primera mano los avances realizados en movilidad, la consecución de espacios peatonales y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Es el objetivo de la visita a Galicia de Fernando Cota, secretario de la comisión de Desarrollo Urbano del Senado de México, que ayer se entrevistó con la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, para familiarizarse también los planes de transformación en la provincia.

¿Se puede aplicar el modelo capitalino a ciudades mexicanas? Fernando Cota señala a este respecto que hay dos aspectos en los que Pontevedra es un ejemplo, el primero "es para las ciudades que tienen un tamaño similar, que van de 50.000 a 10.000 habitantes, de esas hay muchas en México y creo que para ellas Pontevedra es un buen ejemplo sobre cómo recondensar los centros históricos, cómo mantenerlos y hacerlos peatonales".

Explicó que distintas ciudades mexicanas cuentan con centros históricos abandonados " y muy dependientes del automóvil, con mucha congestión, incluso centros que están abandonados para las residencias, Pontevedra es un buen ejemplo de cómo podemos devolverle vida a estos centros en estas ciudades medianas".

A mayores, señala que "para cualquier ciudad, independientemente de su tamaño, Pontevedra es muy buen ejemplo sobre cómo revitalizar cascos históricos, cómo peatonalizar y devolver los espacios para los ciudadanos".

Se refirió asimismo a la apuesta por el pequeño comercio frente a las grandes superficies. "Es algo fundamental", explica Fernando Cota, "en México hay ciudades, sobre todo en el norte del país, que dependen de grandes superficies... Son compras sin contacto con nadie y no se genera impacto económico más que a esa empresa específica; tenemos que promover el otro modelo en el que la gente salga de su casa y tenga en la misma calle el panadero, a 20 pasos el zapatero etc y haga todas sus actividades cotidianas" en su entorno. Añade que "eso no solo es bueno para la persona y para generar vida vecinal sino que promueve el modelo de pequeñas y medianas empresas".

En el encuentro con la titular de la institución provincial también participaron el vicepresidente de la institución, César Mosquera, las concejalas capitalinas Anabel Gulías y Carmen da Silva y el alcalde, Miguel Fernández Lores, que se incorporó ya iniciada la reunión tras atender otros compromisos.