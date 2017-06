Personal de Elnosa y familias se plantan ante el Ayuntamiento de Pontevedra en protesta por su "violencia institucional"

Medio centenar de personas, entre trabajadoras de Elnosa y familiares de empleados de la empresa química, se han concentrado ante el ayuntamiento de Pontevedra para rechazar la "indecencia y la violencia institucional" de la que acusan al gobierno municipal del BNG y al alcalde, Miguel Fernández Lores, al que han calificado de "sátrapa" que pretende "arruinar" sus vidas por apoyar el desmantelamiento de la fábrica.

La proximidad del mes de diciembre --cuando finaliza el plazo para realizar el cambio tecnológico necesario para dejar de producir cloro utilizando mercurio-- y la falta de disposición del ayuntamiento para autorizar las obras en las que la dirección de la empresa estaría dispuesta a invertir, han impulsado al personal de la clorera a movilizarse para "pelear" por la continuidad de los 60 puestos de trabajo directos que genera, a los que se añaden "un montón" de empleos indirectos.

"Estamos deseando tener un alcalde que dé la cara por nosotros y pelee a nuestro lado, no en contra nuestra", ha señalado la portavoz de la protesta, María Jesús González, quien ha rechazado que "por cuestiones personales" que atribuye al regidor municipal, se queden sin empleo.

"No somos una bomba nuclear a punto de estallar", ha destacado María Jesús González, para contrarrestar el retrato "demoníaco" que consideran que se ha trazado de Elnosa desde el Gobierno local. "Somos una fábrica de hipocloritos, productos químicos que todos tenemos en casa y que necesitamos", ha añadido, poniendo como ejemplo que "el cloro que depura el agua de la comarca de Pontevedra sale de Elnosa".

Pancartas y carteles



Con una pancarta con el lema 'As nosas vidas tamén dependen de Elnosa' y carteles con mensajes como 'Elnosa non se pecha' y 'Lores, non xogues ao peón cos traballadores' ilustrados con una fotografía del alcalde con una peonza en la mano, personal de la fábrica y familiares han permanecido durante una hora a las puertas del ayuntamiento.

En la lectura del manifiesto han criticado que "se utilicen los recursos públicos de los presupuestos municipales para litigar contra la permanencia de los puestos de trabajo" y que el Gobierno local "no planteó ni una sola alternativa concreta" para el mantenimiento del empleo.

Además, han afirmado que "los mismos que abanderan el cierre de Elnosa en Pontevedra" son partidarios fuera de esta comarca de "una línea política de defensa de empresas industriales con dificultades de pervivencia".