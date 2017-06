Mourente, segunda parroquia con un plan integral de calmado de tráfico con 50 "lombos"

El Concello aprobará en la próxima junta de gobierno el plan de calmado de tráfico en la parroquia de Mourente, un proyecto que tiene un presupuesto de licitación de 151.058 euros y que supondrá la instalación de más de 50 reductores de velocidad, "lombos", en las vías municipales que no fueron tratadas hasta ahora.

El plan excluye también zonas que contarán con proyectos específicos, como alrededor del colegio de Vilaverde, pero deja especialmente al margen el entorno del Hospital Montecelo. En ese ámbito no está previsto instalar "lombo" alguno a la espera de que se defina la ampliación del hospital y su plan de accesos.

De este modo queda totalmente aparcado el polémico plan ideado por el Concello hace más de un año para instalar "lombos" en todo el perímetro hospitalario y que generó protestas de vecinos, técnicos de ambulancias y toda la oposición municipal.

El concejal delegado de la parroquia de Mourente, Alberto Oubiña explicó esta mañana que el objetivo es mejorar la movilidad peatonal y ciclista en Mourente. Por eso, se crearán espacios seguros e itinerarios peatonales, de tal manera que cualquier persona pueda ir caminando de Eirós (la parte más alejada de la ciudad) a Valdecorvos (la más próxima) con seguridad.

Para poner en marcha este plan de calmado de tráfico el Concello construirá más de 50 reductores de velocidad (ya sean "lomos de asno" o con meseta) a lo largo de las vías municipales.

Un tratamiento específico tendrá el ámbito del Local social de Cons, donde se instalan dos lombos muy próximos.

Este plan complementa otras actuaciones ya realizadas en la parroquia como la urbanización del lugar de los Campos por más de 200.000 euros, los accesos al Mercantil en el lugar de Cons y del Pazo por más de 120.000 euros, así como las medidas instaladas en la avenida de Lugo o en Santa Margarita, junto a las próximas actuaciones en Os Areás y en la rúa do Costado por 104.000 euros y 240.000 euros, respectivamente.