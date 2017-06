El de Pontevedra comenzó a funcionar ayer en Vigo tras doce días de retraso

En la provincia de Pontevedra el Poder Judicial estableció que fuera el juzgado de primera instancia número 14 de Vigo el que recibiese este refuerzo de personal, con magistrado y varios funcionarios, para asumir todas las demandas por cláusulas abusivas que se presentasen en la provincia a partir del pasado 1 de junio.

No obstante, para esa fecha la sala no contaba con los medios necesarios para poder echar andar y no fue hasta ayer mismo cuando la secretaria del juzgado número 14 anunció que se comenzaban a tramitar las demandas interpuestas, es decir, 12 días después de lo previsto inicialmente.

110 demandas

En total, desde el pasado día 1 el juzgado ya ha recibido 110 demandas por clausulas abusivas procedentes de toda la provincia de Pontevedra. El juzgado dispone de unas instalaciones propias en donde se ubica el personal de refuerzo en un edificio del Casco Vello de Vigo.