El proyecto de las aceras de Campelo, en punto muerto con la Diputación

El tan esperado proyecto de construcción de las aceras de Campelo sigue sin desbloquearse. Pese a que el plan no cuenta con ninguna partida específica en los presupuestos de este año, el Concello sigue trabajando para lograr el mayor número de terrenos posibles con el objetivo de poder ponerlos a disposición para la obra.

Sin embargo, la vía de la cesión no termina de lograr avances. A día de hoy, el Concello no alcanza el 70% de los terrenos necesarios para llevar a cabo al proyecto. "No tenemos el 100% y estamos todavía muy lejos. Mucha gente no cede parte de sus propiedades de forma voluntaria, aunque se le explique que es para una mejora que le repercutirá positivamente", explica el alcalde, Luciano Sobral.

El regidor reconoce que la situación no avanza a buen ritmo y entiende que el proyecto no se podría licitar hasta alcanzar, al menos, el 80 u 85% de la propiedad de los terrenos necesarios. "Si no se llega a esa cifra, el plan está atrancado", destaca Sobral. Sin embargo, el alcalde de Poio también asegura que no es "radicalmente pesimista" porque los acuerdos "van avanzando".

Ante esta situación, la idea del Concello es que la Diputación, responsable de la actuación, lleve a cabo las expropiaciones del resto de terrenos necesarios para poner en marcha el proyecto. "Eso sería lo ideal y por lo que nosotros siempre hemos apostado", reconoce Luciano Sobral, que también admite que la de expropiar "parece no ser la política" por la que apuesta la institución provincial, siempre más partidaria de la vía negociadora. "También hay que reconocer que la expropiación en Campelo, por las características del suelo, es más costosa", destaca el líder del gobierno local.

El proyecto de seguridad vial de Campelo lleva en trámites desde el año 2012, cuando el Concello se lo envió a la Diputación, que se comprometió a realizar la obra en su mayoría. Esta reforma incluye la construcción de aceras desde la iglesia de Campelo hasta el final de la carretera, en Anafáns. Desde entonces ha habido numerosas gestiones, pero el plan sigue en fase previa de licitación.