Los veterinarios demandan que la nueva ley obligue a identificar también a los gatos y hurones

Los profesionales de la salud animal demandan que la futura Lei de Protección e Benestar dos Animais de Compañía de Galicia obligue a identificar también mediante chip a los gatos y hurones, además de a los perros. El Colegio de Veterinarios de Pontevedra se ha puesto en contacto con los cuatro grupos con representación parlamentaria para plantear esta reivindicación fundamentada tanto en una mayor seguridad en caso de que el animal provoque daños y como en aspectos relacionados con la salud.

Luis Núñez, presidente del Colegio de Veterinarios de Pontevedra, señaló que "no tiene sentido que en las colonias felinas que vivan en la calle si se obligue a identificar a esos animales y los que cuentan con dueño no. Por otra parte la ley obligará a aquel que tenga más de 5 animales a registrarse pero si los animales no están identificados difícilmente podrán registrarse; también hay que tener en cuenta que un hurón o un gato pueden causar daños y provocar un accidente y debe de poder identificarse a los responsables de estas mascotas y, finalmente, hay un cuarto por qué y es una cuestión sanitaria, por si aparece un caso de rabia".

El representante de los veterinarios mostró su satisfacción con la puesta en marcha de la nueva normativa, "la anterior era de 1993 y ahora hay otra concienciación frente al maltrato", recordó, de modo que se hacía necesario dar un paso más en la defensa, bienestar y protección de los animales. Pidió en todo caso que la normativa no se quede en papel mojado sino "que se aplique, de nada vale tener una nueva ley si no se cumple".

En la provincia ejercen 680 veterinarios colegiados, desde inspectores de salud pública a profesionales de clínicas de grandes animales (fundamentalmente en la zona ganadera), pequeños animales (a los que se destinan 130 clínicas) y profesionales de empresas privadas de la industria alimentaria, salas de despieces, depuradoras etc.

El presidente del Colegio de Veterinarios de Pontevedra realizó estas declaraciones durante la presentación, ayer del Congreso Veterinario Noroeste. Estuvo acompañado en el acto por la concejala Carmen Fouces, la vocal de la organización colegial Antía Piay y al representante de la empresa Sergave, principal patrocinadora del simposio.

Éste tendrá lugar en el Pazo da Cultura a partir de mañana y cuenta ya con 280 profesionales inscritos, a mayores de 80 que se han matriculado en los talleres. Ayer solo restaba por cubrir una única plaza.

El congreso dedica su sexta edición a los temas emergentes en veterinaria. Entre ellos figura la leishmaniosis, endémica en muchos sitios de España y que no se había detectado en Galicia, explica Antía Piay, "pero el clima ha cambiado y ya aparece la enfermedad en animales que nunca salieron de aquí, por eso es importante formarse en esa patología".

La cirugía sin sangrado, la radiología torácica felina, la ecografía abdominal en gatos o la traumatología de pequeños animales serán otros de los temas a los que se dedicarán los talleres científicos, cinco seminarios prácticamente con la totalidad de las matrículas cerradas que servirán de anticipo a las conferencias del congreso, previstas para el próximo viernes, día 9.

El principal ponente será Claudio Bussadori "un referente mundial en cardiología veterinaria y que ya en todos ocasiones anteriores intentamos que estuviese en el congreso", señaló Luis Núñez, presidente del Colegio de Veterinarios de Pontevedra. El director sanitario de la clínica veterinaria Gran Sasso de Milán y uno de los pocos que en España realiza cirugía cardiaca de animales (se desplaza para ello desde Italia a una clínica valenciana) pronunciará la conferencia inaugural a partir de las 16 horas y disertará sobre "Valvulopatía mistral".

La especialista en endoscopia y cirugía mínimamente invasiva Marisa Palmero pronunciará a continuación la conferencia "Enfermedad renal: más allá de la creatinina". Dará paso a la charla sobre "Diagnóstico y manejo clínico de pacientes con crisis respiratorias agudas: opciones quirúrgicas según el caso" de Jorge Llinás, director del hospital de referencia Valencia Sur y especialista en cirugía maxilofacial y odontología veterinaria.

La siguiente ponencia correrá a cargo de Esther Carpintero, especialista en medicina interna y cirugía de animales exóticos, que abordará los casos clínicos más frecuentes en la clínica de estas mascotas. Finalmente, despedirá la jornada la profesora de Patología Médica en la Universidad Complutense y jefa del servicio de Hospitalización y Cuidados Intensivos de Pequeños Animales del Hospital Clínico Veterinario de la institución académica, Cristina Fragio. Ésta intervendrá en el congreso para abordar el tema "Manejo del paciente con disnea".

Ya en la segunda jornada del congreso, se celebrará la conferencia sobre "Aspectos prácticos en el manejo de la leishmaniosis canina en Galicia", que impartirá Adolfo Ricardo García Emilio, colaborador honorífico en el área quirúrgica de la Facultad de Veterinaria de León.

También se abordarán temas como las transfusiones sanguíneas, la hipertensión pulmonar o los manejos anestésicos, aspecto que analizará Miguel Ángel Cabezas, otro de los ponentes más esperados, miembro fundador de la Sociedad Española de Anestesia y Analgesia Veterinaria.