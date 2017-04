La partida se incluye en una modificación de crédito que impulsará el cuestionado compostaje

Minutos después de que Luis Rei expusiera su propuesta de ordenanza para esta renta social municipal, compareció ante los medios del portavoz del gobierno local, Raimundo González Carballo para confirmar que, efectivamente, el próximo pleno ordinario del día 7 de abril aprobará una modificación de crédito por valor de 2,5 millones de euros que incluyen los 400.000 euros para la renta social municipal que propone Marea y que es fruto del acuerdo alcanzado entre la formación de Luis Rei y el gobierno del BNG para sacar adelante el presupuesto de 2017.



De hecho, esta modificación de crédito recoge también una partida de 205.000 euros para la inclusión de Pontevedra en el plan de transporte urbano de la Xunta, otra de los acuerdos pactados con Marea.



No obstante, esta modificación de crédito reserva también financiación para otros proyectos del gobierno local, incluido alguno que hasta ahora no había sido bien recibido por los grupos de la oposición (incluido el propio de Marea) como es el impulso al plan de compostaje.



El proyecto del gobierno local para la gestión de los residuos orgánicos a través del compostaje, que había sido cuestionado por su falta de concrección en plenos anteriores, recibirá según explicó el propio Raimundo González "un fuerte impulso" al dedicársele una partida de 420.000 euros a la adquisición de composteros comunitarios que serán instalados en distintos puntos de la ciudad. El gobierno local confía en obtener los votos suficientes en el pleno para esta modificación de crédito que además no recoge la posibilidad de que cada una de las partidas en las que se desglosa la misma puedan ser votadas por separado. La financiación se realiza con remanente líquido de tesorería.



La modificación de crédito también permitirá destinar 980.000 euros a la operación de adquisición del local en la esquina de la calle Herreros con Pardo Bazán. Esto no será el precio definitivo que se pague por el local, que es de 1.152.000 euros, sino que es la cantidad necesaria para hacer frente a la compra descontando los beneficios obtenidos por el ayuntamiento en la venta de una serie de locales de su propiedad.