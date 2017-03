El Concello de A Lama liquida su deuda tras el superávit presupuestario

El Pleno de A Lama aprobó por unanimidad la propuesta del alcalde, Jorge Canda, de liquidar por completo la deuda de 83.981,33 euros que mantenía activa el Ayuntamiento a través de un crédito suscrito en 2012. Una liquidez de tesorería de 562.721,99 euros junto al superávit presupuestario de 336.693,63 euros permiten un informe positivo por parte de Intervención lo que facilitó este acuerdo que fue apoyado por todos los concejales de la Corporación.



De esta manera, el Concello de A Lama se sitúa en una posición de "deuda cero" con un nivel de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria de gran solvencia económica con lo que le permitirá presicindir del plan de ajuste al que estaba obligado por mantener activo ese préstamo del año 2012, que se suscribiera por un importe inicial total de 250.346,52 euros.



Canda destacó "a capacidade de xestión" demostrada por el equipo de gobierno que "non só nos permite atender perfectamente os servizos que damandan os nosos veciños senón que somos quen de respostar a tódalas necesidades sin ter ningún quebranto económico. A boa xestión dos últimos anos nos leva a unha situación óptima de tesourería que nos permite agora saldar de xeito anticipado o crédito que tiñamos pendente deixando aínda así un remanente en caixa que ronda os 400.000 euros o cal nos permite afrontar con certa tranquilidade o futuro investidor do noso concello", indicó el alcalde popular.



Vial A Escuadra-Caroi



Por otra parte, el Pleno aprobó también por unanimidad una moción presentada por el Partido Popular para solicitar a la Diputación de Pontevedra el arreglo y mejora de la carretera de A Escuadra-Caroi y no sólo de una curva y un pontillón, en Barbeira de Arriba, que será acometida de inmediato toda vez que el alcalde finalice de recoger las firmas pertinentes de los propietarios de los terrenos que se verán afectados por esta actuación.