El concejal de Turismo de Poio, investigado por la Festa do Mar

El concejal de Turismo y Personal de Poio, José Luis Martínez (BNG), está citado a declarar por el Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra el próximo 4 de mayo por un posible caso de prevaricación administrativa.

Según expuso hoy el propio Martínez en una comparecencia junto a la corporación municipal nacionalista, el auto emitido por el juez señala que pudieron haber existido "irregularidades administrativas" en la contratación de stands en la edición de 2014 de la Festa do Mar.

El concejal destacó que "el auto no pone en duda que hubiese favoritismo o enriquecimiento" y, por tanto, estará "encantado de ir para aclarar cualquier tipo de duda al juez".

Esta instrucción llega por una denuncia del PP por el procedimiento de contratación el citado año en la Festa do Mar, algo que el regidor local, Luciano Sobral, calificó como "estrategia sucia". Según el alcalde, al equipo de gobierno no le preocupa la denuncia, sino que "la oposición busca acabar con un evento masivo que genera una enorme dinamización de la economía de Poio y del que hay que estar orgulloso".

Sobral destacó que el BNG "no va a ceder a chantajes judiciales ni a renunciar a la Festa do Mar". Asimismo, el regidor mostró su apoyo a Martínez declarando que "todo aquello que se pidió desde el Juzgado fue entregado" y que "si hay algún aspecto del trámite no se hiciese correctamente está por demostrar, pero lo que es evidente es que no hubo delito porque no se llevó a cabo por enriquecimiento o por favoritismo".