La Xunta saca a concurso la gestión del centro de menores de Montealegre en Ourense

La CIG denuncia que la Xunta acaba de sacar a concurso, como aparece en el Diario Oficial de Galicia del 1 de marzo, la privatización del centro de menores de Montealegre en lo que consideran " otro desmantelamiento más de un servicio social público esencial".

Añaden que "lo más sangrante de esta privatización es, el mensaje falaz de que los servicios privatizados son más baratos pues e l presupuesto de licitación es de 184,53 euros/día/usuario. Con un total de 24 usuarios hace un presupuesto total de licitación de 3.237.394,32? para 24 menores"

Por eso no entienden "que teniendo profesionales cualificados la propia consellería, con más de 20 años de experiencia, en la mayoría de los mismos, se privatice y no se aproveche este capital humano" advierten el sindicato. Por otro lado lamentan "la carrera sin freno del Partido Popular por destruir un pilar básico del estado del bienestar, como son los servicios sociales públicos, no dando cobertura las necesidad reales de la sociedad.

Este centro consideran que era "un ejemplo" pues ofrecía además talleres y muchas actividades formativas "Sí este es el talante del Partido Popular con respeto a los servicios públicos, ponemos en entredicho que promesas como que el Centro de Atención a Personas con Diversidad Funcional vaya a ser público o que el llamado "centro intergeneracional" que está construyendo la fundación de Amancio Ortega sea también público".