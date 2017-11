DO urge rechazar mociones que no sean competencia propia del concello

El grupo de Democracia Ourensana llevará a los próximos plenos del Concello de Ourense y de la Diputación, una petición concreta:,"que no se admitan las mociones cuyos asuntos no sean competencia de la administración local correspondiente". Y para ello se amparan en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que entienden marcan jurisprudencia, y que no hace más que "dar la razón a las formaciones que siempre rechazamos debatir mociones fuera del ámbito de nuestras competencias municipales o provinciales", señala Pérez Jácome.

Y alude a que en el Concello o la Diputación se ha debatido, desde el desempleo en España, el tema de los refugiados, incluso mociones del cambio climático con referencias a cumbres internacionales al respecto. Es pro eso que Jácome reitera que DO "solo entiende coherente, el hacer mociones instando a otras administraciones cuando se reivindique algo singular o concreto para Ourense", pues para otras cuestiones "ya están los Parlamento gallego, estatal o europeo, con sus representantes".

Sostiene Jácome que esas mociones "son una artimaña recurrida por PP, PSOE, BNG o En Marea, ya que les permite llevar mociones serie en diferente plenarios", y que interpreta como una "perversión de las voluntades de quien los votó al municipio".