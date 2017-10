La juez condena a María José Caldelas por dos delitos de falsedad documental

El Juzgado de lo Penal 1 de Ourense ha condenado a la empresaria María José Caldelas por dos delitos de falsedad documental. La resolución, sobre la que todavía cabe recurso de apelación ante la Audiencia, impone a la exparlamentaria del PP y esposa del presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, sendas penas de seis meses de prisión y 900 euros de multa. La cuantía de la indemnización será determinada en ejecución de sentencia.

La resolución reconoce los hechos relatados por la acusación particular que representa al también empresario C.P.G., que formuló denuncia contra la acusada tras recibir en marzo de 2013 una notificación de embargo por parte del Concello de Ourense por el impago de la tasa correspondiente a 10 veladores instalados en el pub Seven de la Praza de As Mercedes. Una instalación que él no había solicitado pero en la que figuraba su firma. El local, arrendado por el denunciante y otro socio, había sido cedido para su explotación a María José Caldelas en octubre de 2008, pero no la licencia de café bar especial a nombre del denunciante, que era "intransmisible".

La acusada regentó el local entre 2008 y 2011. Durante este período presentó en el Concello dos documentos relativos a la explotación del establecimiento, uno el 24 de marzo de 2009 para la instalación de veladores y otro el 11 de abril de 2011, solicitando una prórroga para acondicionar el local. En ambos figuraba la firma del denunciante, si bien este ha negado ser el autor de la rúbrica.

Según consta en la sentencia, María José Caldelas "conocía que los documentos no habían sido firmados por C.P.G., y a pesar de ello, consintió que fueran presentados en el Concello e incorporados a un expediente administrativo", que una vez resuelto, le reportó beneficios en la explotación del negocio. La juez sostiene que existió "dolo falsario y repercusión en el tráfico jurídico".