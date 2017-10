Compromiso con los que han perdido su casa

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, viajó también hasta San Cristovo de Cea después de informar que su ejecutivo ya está evaluando los daños de los fuegos y que van a ayudar a las personas que han perdido su casa: "Si tienen un seguro, ayudarles a cobrarlo, y si no, estudiaremos una respuesta". Una decisión que comunicaba a alcaldes como el de Carballeda de Avia, Luis Milia. "El presidente me ha llamado para decirme que van a colaborar con los vecinos que perdieron sus hogares, incluso con los que no tenían seguro, y eso para nosotros ahora mismo es una gran tranquilidad", reconocía el regidor después del infierno vivido en los últimos días en el Concello."Además muchas de las personas que el fuego ha dejado en la calle son gente mayor y con pocos recursos", lamentaba Milia.

Así como se mostraba satisfecho con la actuación de la Xunta, el alcalde de Carballeda no podía ocultar su indignación con el proceder de la institución que "debería ser la más cercana a los vecinos", la Diputación Provincial. "Su presidente todavía no se ha dignado a llamarnos y es algo que los vecinos no entienden", protesta.