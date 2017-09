O Carballiño mantiene la gestión privada del Servicio de Ayuda a Domicilio

El servicio de Axuda a Domicilio en el Concello de O Carballiño seguirá de gestión privada tras aprobar ayer el pleno la prórroga del contrato, no sin antes criticar AV-Son que no se informara con tiempo a la oposición de la solicitud de prorroga por la empresa, efectuada en mayo. Dijo fue "intencionado", para evitar el debate, y que el grupo de gobierno "no actuó aquí con lealtad así como en otras cosas". Indica que habría que hacer una encuesta a los usuarios para saber si el servicio es bueno.

AV-Son apuesta por la municipalización de los servicios, incluido éste, aunque el PP ve la privatización era como el mejor sistema para este servicio en concreto, y que en dos años "no hubo ningún problema. Destacó además las 5.007 horas a mayores que concedió la Xunta para la Ley de Dependencia en O Carballiño. El alcalde puntualizó que hay una ley que atribuye la responsabilidad del servicio a la Xunta, que ya debería estarlo ejecutando, y que en dos años debería estarlo. Asegura que "yo no veo como asumir este servicio y nuestra esperanza es que lo haga la Xunta".

El pleno también aprobó el expediente de adaptación de las ordenanzas municipales a la ley 39/2015 y n40/2'15, de 1 de octubre, con lo que el Concello puede aplicar la cuota reducida del 50 por ciento en distintas sanciones como en las ordenanzas de limpieza de solares u horario de la hostelería, y evitaría así abrir expedientes administrativos. Se indicó que ello facilita la recaudación y simplifica el trabajo.

Por otra parte, el pleno aprobó dos expedientes de modificación presupuestaria, que entre otras cosas permitirán abonar 821.000 euros al pago de créditos gravosos y reducir deuda bancaria. También un expediente de fiscalización por el que la interventora supervisará las compras, gastos e ingresos, y según AV-Son evitará hacer auditorías.

Por otra parte, la propuesta de AV-Son de mejorar las salidas sur y sur-este del caso urbano fue bien recibida por todos, De hecho, el alcalde, en el caso de darle salida a la rúa Faustino Santalices, señala que ya habló con propietarios del margen derecho, y propuso preparar un estudio parcelario, e incluso que el Concello se convirtiera en promotor, comprando las parcelas cuyos propietarios no pueden contribuir con la urbanización del nuevo vial.