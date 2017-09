-"Nós, os inadaptados" tiene mucho calado.

-En este interesante artículo también habla del gran interés que durante mucho tiempo tuvo por la cultura oriental, y en especial por la de India y por el budismo. Que tanta influencia tuvo en la creación en Ourense de la revista neosófica La Centuria, su primera revista, y más tarde en Nós. También en haber asumido en su momento los postulados galleguistas. Al acudir en Berlín, en 1930, a una conferencia de Tagore, lo pudo conocer personalmente y aprovechó para diseñar una caricatura suya. Sin embargo, lo defraudó bastante por su aspecto, porque además Risco ya se había puesto más de parte de la figura de Gandhi. El que, por ser más político, mejor modelo era para los galleguistas de aquel preciso momento. Debo reseñar que me sorprendió en gran manera, cuando la leí, la excelente conferencia de Risco sobre Tagore, al no tener casi ningún error y ser tan precisa y acertada. La misma recoge 10 poemas traducidos del inglés al castellano por el propio Risco de su libro más importante, el Gitánjali (Ofrenda lírica) y 4 poemas de su más famoso libro de poesía dedicada al amor, El jardinero ( The Gardener). Después de leer lo escrito por Risco se comprueba lo documentadísimo que estaba y lo mucho que había leído de Tagore y sobre él en inglés, obras publicadas en aquel mismo momento en el Reino Unido.

-¿Cómo mantuvo Risco el interés por la figura de Tagore?

-Durante décadas Risco siguió escribiendo sobre Tagore en numerosas publicaciones y publicando muchos de sus poemas y algunos relatos, cuentos y aforismos por él traducidos al castellano y también al gallego. Acogieron sus trabajos tagoreanos, y los poemas, las revistas A Nosa Terra histórica, La Centuria, Nós, Arbor y As Roladas, y los periódicos La Zarpa, Galicia (de Vigo), Heraldo Orensano, La Noche y muy en especial la Hoja del Lunes de Ourense, entre otros.

-¿Puede ofrecernos su opinión sobre la figura de Risco?

-Risco representa la verdadera y auténtica "Ourensanía", junto con Cuevillas, Otero Pedrayo y "Ben-Cho-Shey".Existen interesantes estudios sobre él de los que, entre otros, son autores Carlos Casares, Jesús de Juana, el hijo de Risco, Antón, Arturo Lezcano, Xoaquín Lorenzo, y José Fernández, entre otros. Quiero destacar además el estupendo libro de Sofía Tros sobre el "Volter".