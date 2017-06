El alcalde niega amenaza alguna, y acusa a Jácome de "mente retorcida"

La respuesta del alcalde, Jesús Vázquez, una vez tuvo conocimiento de los dicho pro el portavoz de DO, no se hizo esperar. Y aunque dice "desconocer" el sistema de pago que se lleva a cabo al equipo de Norman Foster, ya que esa es una cuestión que asume el Ministerio de Fomento, a través de Adif, lo que negaba es que existiese algún tipo de amenaza relacionado con el concurso de 2011, ya que "no había ningún tipo de contrato firmado".

Después de dejar claro que debe ser Fomento u Adif lo que deben responder sobre esas cuestiones, el regidor reivindicó las gestiones que se habían realizado, en el sentido de que "se reivindica y exige que a la ciudad no le cueste un euro" la futura estación intermodal de la alta Velocidad.

También quiso salir al paso de las criticas relativas al supuesto "desinterés" de Norman Foster sobre el proyecto, ya que para Jesús Vázquez le consta que "está muy contento y orgulloso del proyecto" que se presentó el pasado viernes, y que dista mucho de la valoración que realiza el portavoz de DO.

Y aprovechó Jesús Vázquez para cargar contra Pérez Jácome, al que no dudó en calificar de "destructivo", debido a que el único interés que persigue con su actuación es "destruir la ciudad", además de asegurar que "no merece credibilidad alguna". Pero fue más allá el regidor y acusó al portavoz de DO de "decir atrocidades" propias del "desconocimiento" de los procedimientos que están en marcha. Que para Vázquez son propios de "una mente retorcida como la suya". En cuanto a los plazos, para la construcción de la estación intermodal, el alcalde se limitó a decir que "los marcha Fomento y la Xunta", y que no son los de Jácome.