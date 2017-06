Acusa al grupo de gobierno de tener acuerdos tácitos con AV-Son y apoyar "ocurrencias"

El BNG apunta que el grupo de gobierno de O Carballiño está en "situación de equilibrio inestable" que "nosotros favorecemos con aportaciones para que se estabilice pero falta iniciativa". Asimismo, se queja de que sus relaciones institucionales también "son malas" cuando lo que hay que hacer es "tocar la puerta de las consellerías".

El portavoz del BNG, Chema Ferreiro, asegura que "nosotros somos positivos" pero que está notando que el grupo de gobierno "deja mucho que desear" aunque "aparentemente pueda tener un acuerdo puntual con Av-Son". Apunta que el BNG estará en contacto con el gobierno local pero "no vamos a apoyar ocurrencias", como la debatida esta semana en el pleno de crear un circuito permanente de BTT, a solicitud de AV-Son, por el hecho de que existieran dos pruebas de ciclismo en la villa. Dice que no se puede actuar "acción-reacción", porque si mañana "nos piden una prueba de perros no vamos hacer un circuito perramente de perros".

Aclara que al final votó en contra por la falta de madurez, y la improvisación con esta iniciativa, pero lo más grave dice es que si hay un circuito permanente de lo que sea la responsabilidad civil subsidiaria ante cualquier incidente le corresponde al concello y no a ninguna asociación.

Todo lo que sea trabajar conjuntamente por el parque municipal el BNG "defenderá que no se degrade", pero no actuar demagógicamente. Cree hay acuerdos tácitos entre el gobierno y AV-Son y "no podemos estar sometidos al vaivén de determinadas organizaciones".

Recuerda que en su día al BNG le costó defender la reinstalación de la emisora municipal, porque "teníamos nuestras dudas", y ahora se deshecha este acuerdo y se baraja un convenio con la televisión local, y no está a favor de apoyar más "ocurrencias, hay que ser serios ".