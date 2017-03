Versan sobre fisioterapia y podología en Axuda no Fogar y una guía virtual turística

Representantes de Terras do Avia recogen su premio. // FdV

Representantes de Terras do Avia recogen su premio. // FdV

La Mancomunidad Turística Terras do Avia (O Carballiño-Ribeiro) recibió ayer uno de los Premios Coopera 2016 de la Xunta de Galicia por su guía virtual para dar a conocer los lugares de interés de la comarca, así como también la Mancomunidad Terras de Celanova por la implantación del servicio de fisioterapia y podología en el programa de Axuda no fogar.



El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presidió ayer la entrega de unos galardones que tienen como objetivo reconocer la trayectoria de colaboración y los proyectos innovadores de los concellos gallegos que buscan mejorar los servicios a los ciudadanos.



En esta edición los tres proyectos galardonados fueron impulsados por mancomunidades, siendo el primero para la Mancomunidad de la comarca de Ordes, por su servicio Conecta CIM, el segundo para la de Terras de Celanova, y el tercero para la agrupación turística Terras do Avia. Ésta última puso en marcha una aplicación turística, consistente en una guía virtual que persigue promover la belleza de la comarca y divulgar los puntos de interés para ayudar a los viajeros. Además, permite la geolocalización del usuario para mostrar los puntos de interés más próximos a su ubicación.



Al acto asistieron, entre otros, respresentantes de las mancomunidades, la delegada territorial de la Xunta en Ourese y el presidete d ela Fegamp.