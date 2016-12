La situación del comedor del CPI Tomás de Lemos llegará al Parlamento

El portavoz del BNG en Ribadavia, Xácobe García, y la Parlamentaria por Ourense, Noa Presas, mantuvieron ayer una reunión con la presidenta de la ANPA del CPI Tomas de Lemos, Antia Reboredo quien trasladó la situación existente en el comedor escolar, que dice se viene repitiendo sucesivamente en este centro desde que se decidió que a los alumnos de secundaria se les prestara el servicio de comedor de los martes por parte de un Catering privado.

En sucesivos años y con distintas empresas, asegura la presidenta de la ANPA que la situación de deficiencia en la calidad de la comida es una constante, y señala que se ha remitido varias cartas a comedores de Galicia informando de esta situación y nunca se recibió respuesta.

Indica que la comida no cumple los mínimos entendibles para una comida digna para los escolares. De 163 personas que tienen derecho al comedor escolar actualmente solo 30 hacen uso de este servicio pues "los padres no quieren enviar a sus hijos al comedor dada la repetida situación". De los 30 alumnos "no son más de 12 los que hacen uso de la comida que se les sirve".

Explica Reboredo que este centro escolar de Ribadavia está dotado de personal de cocina y de una cocina en plenas condiciónes de uso que da servicio a los estudiantes de primaria, mientras que a los de secundaria se optó por contratar un catering privado y no por destinar una persona más a la cocina del centro.

Por su parte, Presas se comprometió a dar traslado en el Parlamento gallego de esta situación y García, como concejal del BNG en Ribadavia, ya dio traslado a través de una moción al pleno municipal, la cual se aprobó por unanimidad.