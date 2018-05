Más de 400 personas para la bolsa de auxiliar administrativo en Bueu

Más de 400 personas optan a entrar en una bolsa de trabajo del Concello de Bueu para cubrir las vacantes que puedan quedar en la categoría de auxiliar administrativo. El plazo para presentar las solicitudes ha concluido con una participación que ha desbordado las previsiones. Según el listado que acaba de hacer público el consistorio buenense se presentaron un total de 417 personas. De ellas, 399 han sido admitidas provisionalmente para participar en el proceso selectivo. Las 18 restantes están el listado de excluidas provisionalmente porque no presentaron toda la documentación requerida y se les concede un plazo de tres días hábiles (hasta el lunes 14 de mayo) para subsanar el error. No obstante, hay tres aspirantes que salvo sorpresa quedarán definitivamente excluidos porque su error no resulta subsanable: presentaron la solicitud de manera extemporánea o fuera de plazo.

Esta bolsa de trabajo se convoca para poder cubrir la próxima jubilación de un funcionario municipal, así como otras dentro de la misma categoría que se puedan registrar próximamente. El proceso selectivo se realizará bajo la fórmula de oposición libre y las personas que sean seleccionadas para cubrir alguna vacante tendrán la consideración de funcionarios interinos. Esto significa que ocuparán la plaza hasta que se convoque un proceso selectivo para ocuparla en propiedad. Mientras, la bolsa de trabajo estará vigente hasta que se convoquen unas plazas de idénticas condiciones en un nuevo proceso o hasta que se incluya alguna de las vacantes en una próxima oferta de empleo público.

El proceso de selección que se abrirá ahora constará de dos pruebas. La primera es un examen teórico-práctico sobre el temario incluido en las bases: la Constitución, Estatuto de Autonomía de Galicia, principios de actuación del sector público, el régimen jurídico, las formas de acción administrativa...

La segunda prueba versará sobre el conocimiento de la lengua gallega y constará de un ejercicio de traducción de gallego a castellano y viceversa.

La bolsa de empleo quedará ordenada en función de la puntuación obtenida por cada aspirante.