Giráldez quiere que la Xunta cumpla y financie ya la circunvalación de Cangas

La concejal de Obras y Servicios y primer teniente de alcalde del Concello de Cangas, Mercedes Giráldez, solicitó una entrevista con la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, para hablar de la circunvalación de Cangas. Mercedes Giráldez habló con la conselleira de este asunto en la última visita que realizó a O Morrazo con motivo de las obras de ampliación del Corredor. Mercedes Giráldez quiere que la Xunta asuma el compromiso adquirido en su día por su antencesor, Agustín Hernández, y financie la construcción de la circunvalación. Asegura que si ahora resulta que es más caro de lo previsto inicialmente, la obra se realice por fases y se invierta en la primera el dinero que en su momento estaba presupuestado. También tiene intención de comprometer a la conselleira con la financiación de reforma de la avenida de Ourense, que es travesía de la PO-551, y por l tanto de competencia autonómica.

Por otra parte, la concejala de Obras y Servicios sale al paso de las críticas realizadas por el concejal de Cangas Decide, José Luis Gestido, en relación a que estuvo cerrado el parque infantil de O Sinal en fin de semana. Afirma Mercedes Giráldez que las obras empezaron durante la semana y por zonas, tal y como la concejalía ya realizó en otros parques. Recuerda que en la instalación del pavimento y del suelo de goma se estuvo trabajando hasta l anochecía poder abrirlo durante el fin de semana, "pero a irresponsabilidade de pais e nais por no evitar e mesmo alentar aso nenos e nenas para que invadiran continuamente as zonas reparadas estropeando todo o traballo, obrigando a ter que estar novamente todo o sábado pechado completamente, mesmo con vixilancia policial". Afirma que la previsión era la de abrilo el domingo pero "atopámonos outra vez con con zonas estropeadas e pisoteadas polo que no quedo outra que mantelo pechado. Tiñámolo que facer nestes días para aproveitar o bo tempo. En canto o chan esté listo abrirase por zonas", apunta Mercedes Giráldez.