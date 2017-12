Andrea Pousa presenta en Cangas o seu disco "Respirar"

| A cantante Andrea Pousa retornou onte a Cangas, desta vez para presentar o seu disco "Respirar" nun concerto no Auditorio municipal. Un traballo cargado de compromiso, no que pon o acento no respecto polo medio ambiente, a loita pola igualdade, a denuncia da opresión ou a necesidade de derrubar barreiras físicas e sociais...