Monsa cierra la propuesta para ordenar el rural de Cangas y prepara ahora la del núcleo urbano

El equipo redactor del Plan Xeral de Cangas, Monsa Urbanismo, presentó ayer a los grupos políticos su propuesta de ordenación de las zonas rurales del municipio, que incluye el suelo rústico y los núcleos en la mayoría del territorio, entre ellos la ensenada de Aldán, que incluye Vilariño, una franja que había quedado pendiente en la última reunión, celebrada en octubre. La empresa trabaja ahora en resolver la ordenación de la "agrupación urbana" de Cangas, que trasciende los límites de la parroquia, pues comprende desde el entorno de Balea, en Darbo, hasta Coiro. Esa propuesta se presentará en una próxima reunión tras las fiestas navideñas, para la que no se ha fijado fecha.

Al encuentro entre políticos y técnicos, previsto para el mediodía y que se pospuso hasta última hora de la mañana, asistieron representantes del gobierno tripartito y también del PSOE, único grupo de la oposición que entró en debate sobre los pormenores del documento y pidió aclaraciones a los responsables de Monsa sobre algunas cuestiones confusas, además de realizar sugerencias para mejorarlo. El concejal de Cangas Decide, José Luis Gestido, no hizo acto de presencia, y el edil del PP Rafael Soliño sí lo hizo, pero solo para mostrar su malestar por el hecho de que el equipo redactor se reúna primero con el gobierno y luego se incorpore la oposición, por lo que abandonó la reunión. "No vemos motivos para que existan dos reuniones. La única explicación es que no quieran que nos enteremos de lo que están artellando. No es el camino para un PXOM transparente y consensuado", advirtió.