Entre música y castañas

Mediados de noviembre y la sequía se "disfruta" con música alrededor de Santa Cecilia y la de esos magostos que salpican el territorio de O Morrazo. A las castañas no les falta sabor y el buen tiempo anima al alboroto gastromómico y musical; además no hace falta techumbre para estos festejos donde sí es necesaria una lumbre. El fin de semana deja los magostos de Bercucedo, en la capilla de Os Milagres, el del colegio de Abelendo y el certamen de Pandereteiras de Moaña en el IES As Barxas, pero sobre todo deja un espectáculo musical para repetir como es el concierto de la Banda de Música Belas Artes de Cangas y el coro formado para la ocasión, que no era otra que festejar el día de Santa Cecilia. El espectáculo tuvo lugar en el Auditorio Municipal e igual que los magostos la entrada también era gratis, eso sí, aquí no había ni castañas ni chorizos, solo música para los sentidos. Y hay que decir que gustó y que fue para repetir. Había presencia de autoridades políticas, pero eso fue lo de menos. No cabía un alfiler.

La Asociación Cultural Breogán de Moaña organizó el Certamen de Pandereteiras que se celebró en el IES As Barxas, en el que participaron seis grupos: Voces da Surbia, Vento Mareiro, Millaxeira, Vilagalicia, el grupo Tolemia, As Teixugueiras y las pertenecientes a la asociación organizadora, Salgharitas.

Otro éxito fue el magosto de Berducedo, celebrado en la capilla de Os Milagres. Numerosas personas se dieron cita en este evento gastronómico que, al igual que los musicales, eclipsaron los espectáculos fútboleros de televisión.