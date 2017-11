El PP aplaza hasta principios de 2018 el congreso local para su renovación en Bueu

El congreso local para afrontar la renovación del PP de Bueu deberá esperar un poco más. El cónclave estaba previsto para finales de este año 2017, pero la dirección provincial ha trasladado a la actual gestora la necesidad de aplazarlo hasta principios de 2018. El partido ha apostado por priorizar los congresos en otras localidades, en las que entendía que era una necesidad más urgente. A estas alturas se descarta celebrarlo en lo que resta de año puesto que coincidiría con plenas fechas navideñas. "Hai que ter en conta que entre que se convoca e se da un prazo para que as persoas interesadas se presenten fai falla ao redor de mes e medio, co que nos poñemos enriba do Nadal", reconoce el presidente de la gestora, Manuel Freire, tras hablar con la secretaria de Organización del PP de Pontevedra, Luisa Piñeiro [también alcaldesa de Moraña].

El PP de Bueu está dirigido por una gestora desde el mes de marzo, después de que la cabeza de lista en las últimas elecciones municipales, Berta Pérez, presentase su dimisión debido a motivos de carácter laboral. Desde entonce el encargado de asumir las riendas del partido ha sido el exconcejal Manuel Freire. El actual responsable del partido no ha tomado una decisión acerca de si se presentará, algo que dependerá de si hay gente dispuesta a asumir el reto de dirigir a la formación. "Se vén xente nova por min non vai haber problema en poñer o intermitente e facerme a un lado", subraya.

Durante estos meses el principal objetivo de la gestora ha sido el de reactivar a un partido que estaba "desmotivado", tal como reconocía en su última visita a Bueu el presidente del PP de Pontevedra y vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda. "O que se pretendeu nestes meses foi unir a parte do pasado, recuperando á xente que quizais estaba un pouco desconectada do partido, e a do futuro, incorporando caras novas", explica Manuel Freire. La primera parte se ha conseguido, sobre todo con actos como el celebrado a finales de abril, en el que se rindió un homenaje a todas las personas que formaron parte de las listas electorales del PP durante la democracia.

La asignatura pendiente sigue siendo la llegada de savia nueva. "Hai moita xente con ideas e que se mostra crítica, pero cóstalles dar o paso de entrar en política. Iso é no que estamos traballando e tentando transmitir que resulta máis fácil cambiar as cousas desde dentro da política que desde fóra. Necesitamos as súas propostas e ideas novas para mellorar e cambiar as cousas", sostiene Freire, que hace un llamamiento a la participación de cara a ese próximo congreso local.

La celebración de ese cónclave es una de las prioridades fijadas por la actual gestora desde que se hizo cargo del partido en marzo. Se considera como una puesta a punto necesaria para poder optar a recuperar la Alcaldía en las elecciones municipales de 2019. "Aínda é cedo para falar de posibles candidatos, pero fai falta xente nova para que aporte ilusións renovadas", sostiene Freire.

El exconcejal reconoce que la labor de oposición contando con solo tres ediles en la corporación no es una tarea sencilla, pero también advierte de que el paso del tiempo es una losa para el actual gobierno del BNG. "O alcalde vai sumar doce anos no cargo e iso tamén é un desgaste", subraya.