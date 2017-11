Sin miedo a los cantautores

Aquellos que hayan asistido algún concierto de Hendrik Röver, ya sea en alguna de sus actuaciones en solitario o al frente de Los Deltonos, habrán comprobado que hay siempre dos ideas que el músico cántabro intenta transmitir sin desfallecer. La primera es esa premisa a modo de pareado de que "el rock americano es posible en castellano", una reivindicación para escribir y cantar canciones en la lengua propia, que al final es uno de los elementos que las hace más cercanas y, sobre todo, más creíbles. La otra es idea es casi una súplica: "No teman a los cantautores". Esa petición sirve para dar título a la gira en la que se ha embarcado junto a otros dos grandes escritores de canciones y que también tienen su vida paralela en otros grupos: Óscar Avendaño, integrante de Siniestro Total; y Juanjo Zamorano, de The Pilgrim Rose. Los tres estarán hoy en Cangas, en Salasón, para compartir escenario a partir de las 21.30 horas dentro de la gira "No teman a los cantautores".

Los tres músicos hace tiempo que, además de grabar y trabajar con sus respectivos grupos, exploran la vieja fórmula del "one man, one guitar" [un hombre, una guitarra]. Una manera de defender en solitario, o con un acompañamiento mínimo, sus canciones en un formato más cercano y acústico.

La gira "No teman a los cantautores" ha reunido a los tres músicos sobre un mismo escenario para ofrecer una serie de conciertos especiales, en los que solo habrá guiatarras y muchas colaboraciones mutuas y guiños musicales entre los tres. Básicamente, tres conciertos en uno para reivindicar que el rock y el oficio de cantautor son inseparables. Otra de las frases favoritas de Röver es que es "un cantante de canciones", que viene a resumir perfectamente la filosofía de "No teman a los cantautores". Si el rock es grande lo es gran medida por lo que transmite a través de sus letras e historias.

El concierto de hoy está previsto para las 21.30 horas y las entradas están a la venta al precio de 7 y 10 euros. La gira no se acaba aquí porque estos tres grandes cantantes de canciones estarán el viernes en el marco de la sala Capitol de Santiago.

Para mañana viernes la sala canguesa tiene programado otro concierto con un gran compositor. Se trata de Víctor Aneiros, uno de los pioneros del blues en gallego, y que ahora viene presentando "Un extraño en la multitud", un álbum en castellano y en el que se inclina por ritmos más rockeros.